Photo : YONHAP News

Ce mercredi, les nuages se dispersent pour laisser peu à peu place à quelques rayons de soleil. Ce matin, même si la moitié nord est encore sous la grisaille, le sud du pays peut profiter du beau temps. Dans l’après-midi, les nuages persisteront notamment à Daejeon, Cheongju et Chuncheon.Côté températures, au réveil il faisait -3°C à Séoul, Andong et Daejeon. La moitié sud a enregistré, quant à elle, un mercure compris entre 0 et 1°C. Il a fait 5°C sur l’île méridionale de Jeju.Dans la deuxième partie de la journée, les températures tourneront entre 4 et 7°C sur la quasi-totalité du territoire. Il fera un peu plus doux à Busan, avec 9°C, et à Jeju, où il fera 10°C.