Sommet Pyongyang-Moscou : la signature d’un accord est en préparation

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord et la Russie préparent un document que leurs dirigeants doivent signer lors de la prochaine visite de Vladimir Poutine à Pyongyang. L’ambassadeur russe en Corée du Nord a déclaré, ce matin à l’agence de presse Tass, que le dossier portait sur les questions relatives au tourisme. Alexander Matsegora a expliqué que Moscou réfléchissait à ce qu’il pouvait offrir aux touristes russes qui comptaient se rendre au nord du 38e parallèle. Il a toutefois fait savoir qu’aucune discussion n’avait encore été lancée sur la date de la visite de son dirigeant.Le mois dernier, le Kremlin avait déclaré que Poutine devrait se rendre au Nord après l’élection présidentielle russe, prévue en mars. Au cours de ce déplacement, les deux alliés devraient renforcer leur coopération dans divers domaines, notamment militaire, technologique, économique et culturel.Le New York Times a rapporté, mardi, que la Russie avait débloqué une partie des fonds nord-coréens gelés et avait même permis au royaume ermite d’utiliser ses banques. Les autorités de renseignement américaines prévoient que le régime de Kim Jong-un s'en servira pour acheter du pétrole.