Le conseiller sud-coréen à la sécurité nationale et le vice-ministre russe des Affaires étrangères se rencontre à huis clos

Photo : YONHAP News

Le conseiller à la sécurité nationale Jang Ho-jin a rencontré, samedi dernier, Andreï Rudenko, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, en charge de l'Asie-Pacifique, en privé, à Séoul. D’après un haut responsable du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, Jang avait remis en question la position du ministère russe durant cette réunion.Pour information, le 31 janvier, le président Yoon avait critiqué la Corée du Nord, en déclarant que c’est le seul pays à avoir inscrit le droit à l’utilisation de l’arme nucléaire dans sa constitution. La voix de la diplomatie russe, Maria Zakharova, avait alors réagi, le lendemain, qualifiant ce commentaire de « grossier et biaisé ». Et, le jour où Jang et Rudenko se sont retrouvés, le ministère sud-coréen a aussi convoqué l’ambassadeur russe à Séoul.Le tête-à-tête Jang-Rudenko démontre néanmoins leur volonté de poursuivre la communication de haut niveau. Pour Séoul, son représentant a fait part d’une position ferme à propos de la coopération militaire entre Pyongyang et Moscou. Enfin, il a appelé ce dernier à réagir de manière responsable. Jang, rappelons-le, a été le premier ambassadeur en Russie de Yoon.