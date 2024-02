Défense : Séoul et Doha concluent un MOU sur la coopération

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense a signé, mardi, un mémorandum d’entente (MOU) sur un comité conjoint pour la coopération de défense avec son homologue qatarien, Khalid ben Mohammed Al Attiyah, au Qatar. Dans ce cadre, Séoul et Doha tiendront des réunions à niveau ministériel de manière régulière. Ils renforceront également les échanges entre les institutions de défense et élargiront les entraînements conjoints.Shin Won-sik a rendu visite, plus tôt le matin, au roi de Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani. C’était la première fois qu’un chef de la défense sud-coréenne était accueilli par l’émir. A cette occasion, Shin a déclaré que Séoul développerait ses liens avec Doha en matière de défense à l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques.Le ministre doit rentrer aujourd’hui après sa tournée au Moyen-Orient.