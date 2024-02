Onu : le conseil de sécurité demande l'arrêt du raid aérien contre les civils en Birmanie

Photo : YONHAP News

Neuf pays membres du conseil de sécurité des Nations unies ont exigé, lundi, que la junte birmane arrête ses attaques aériennes contre des civils. C'est ce qu'a rapporté, hier, l'AFP.Selon leur communiqué commun, la Birmanie compte plus de 2,6 millions de réfugiés depuis le coup d’Etat de 2021. A cela s’ajoutent plus de 18 millions de personnes qui ont besoin d’une aide humanitaire. La Corée du Sud, les Etats-Unis, la France, ainsi que les autres pays ont demandé au gouvernement militaire birman de respecter la résolution adoptée en décembre par l’Onu. Le texte demande la fin des violences et la libération des prisonniers politiques.Les neufs nations ont critiqué le gouvernement birman de n’avoir lancé aucune procédure visant à respecter les droits humains, les libertés fondamentales, ainsi que la volonté internationale et les intérêts des civils. Ils ont aussi rappelé que les Rohingyas subissent aujourd’hui une plus forte répression et n’arrivent pas à recevoir des produits médicamenteux ou des services médicaux.