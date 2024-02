Unicef : pénurie de médicaments pour enfants en Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Les hôpitaux en Corée du Nord souffrent de la pénurie de produits médicamenteux pour les enfants. C’est ce qu’a dévoilé à la fin de l’an dernier le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef).Selon NK News, un média américain spécialisé dans l’actualité du pays communiste, l’organe onusien a fait ce bilan en se basant sur un rapport de ses employés nord-coréens. Les organisations d’aide humanitaire internationales avaient dû quitter la péninsule en raison de la politique de fermeture des frontières de Kim Jong-un sur fond de COVID-19. Elles n’ont donc pas d’autre moyen que de dépendre des informations fournies par les travailleurs locaux.Jérôme Sauvage, le chef du bureau pour Pyongyang au Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), a estimé que le Nord aurait l’intention de recevoir de l’aide extérieure, ce qui permettrait alors aux institutions internationales de recueillir des informations.Toujours d’après l’Unicef, le personnel médical nord-coréen n’a pas les compétences et les connaissances suffisantes pour répondre aux maladies infantiles et à la malnutrition. L’institution, basée à New York, a fait savoir toutefois qu’il y avait eu un progrès considérable, en 2023, dans la vaccination infantile au nord du 38e parallèle. En effet, environ 1,3 million de doses de vaccins ont été administrées à des enfants et à des femmes enceintes. Malgré tout, ce n’est pas une quantité suffisante.