Météo : soleil en amont du Nouvel An lunaire

Photo : Getty Images Bank

En ce dernier jour avant le début des congés du Nouvel An lunaire, le soleil brille sur le pays du Matin clair. Pas un nuage ne pointera le bout de son nez ce jeudi matin. Dans la deuxième partie de la journée, des cumulus sont attendus, mais pas assez pour rendre morose cette journée ensoleillée.Côté températures, au réveil il fait frisquet. La minimale est pour Chuncheon, Andong ou encore Jeonju avec -5°C. Il fait -4°C à Suwon et Daejeon, et -3°C à Gangneung. -2°C est enregistré à Séoul, tout comme dans le Jeolla, à Daegu et à Busan.Cet après-midi, Météo-Corée prévoit entre 6 et 7°C dans toute la moitié nord du pays. Il fera 6°C à Séoul, Daejeon et Andong, et 7°C à Gangneung. Au sud, les températures devraient varier entre 8 et 11°C. Il fera 8°C à Gwangju et Yeosu, 9°C à Daegu et Ulsan et 11°C à Busan.