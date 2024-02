Photo : YONHAP News

Les Corps des Marines de la Corée du Sud et des Etats-Unis ont sonné le coup d’envoi le 1er février de leurs nouveaux exercices communs, connus sous le nom de KMEP. La manœuvre, la première du genre de l’année, se déroule au large de Pohang, dans le sud-est du territoire sud-coréen.L’opération durera jusqu’au 20 février. Pas moins de 400 soldats y participent et plusieurs de leurs véhicules blindés, chars, drones et hélicoptères sont mobilisés.Séoul a expliqué qu’il s’agit de s’entraîner à échanger les « techniques du combat » entre des petites unités pour améliorer par conséquent les capacités des opérations conjointes et pour consolider l’alliance avec Washington.