Fukushima : fuite de 5,5 tonnes d’eau radioactive

Photo : YONHAP News

Voici une nouvelle susceptible d’inquiéter les sud-Coréens. Une fuite d’eau radioactive d’un dispositif de purification de la centrale nucléaire endommagée de Fukushima Daiichi au Japon a été enregistrée.D’après l’information publiée hier par le journal nippon Asahi Shimbun, la compagnie d’électricité de Tokyo (Tepco) a annoncé que ses employés l’avaient découverte ce même jour.L’opérateur de la centrale a précisé que quelque 5,5 tonnes d’eau s’étaient échappées, vers 9h, et que le dispositif avait été mis à l’arrêt. Point de préoccupation : il est possible que le liquide se soit infiltré dans le sol.La Tepco estime que les 5,5 tonnes d’eau peuvent contenir un total de 22 milliards de becquerels de matières radioactives. Cela dit, le quotidien nippon a rapporté qu’il n’y avait pas eu de changements significatifs du niveau de radiation dans un canal de drainage proche, et que l’eau n’était pas passée non plus dans la mer.Pour rappel, l’archipel a entamé en août dernier le rejet dans le Pacifique des eaux usées de la centrale accidentée, malgré l’objection de ses voisins, en particulier la Corée du Sud.