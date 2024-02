Photo : YONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a fourni aux institutions bancaires du pays 4 700 milliards de wons, entre le 26 janvier et aujourd’hui, à l’approche de la fête du Nouvel an lunaire.La banque centrale a indiqué que cette somme représente une hausse de 11 % par rapport à la même période en 2023.Habituellement, la BOK augmente, à la fin d’une année, les émissions de billets pour répondre à leur forte demande et récupère ces coupures au début de l’année suivante. Mais cela n’est pas forcément le cas en 2024. En cause, les congés de Seollal débutent plus tard qu’auparavant.