Budget de l’Etat : le montant non exécuté à son plus haut niveau depuis 16 ans

Photo : YONHAP News

Le budget de l’Etat « non exécuté » a dépassé la barre des 45 000 milliards de wons en 2023, ce qui représente 8,5 % de son ensemble. C’est ce que montre le bilan des recettes et des dépenses pour l’année fiscale 2023, dévoilé aujourd’hui par le ministère de l’Economie et des Finances.Cela n’était jamais arrivé depuis que le gouvernement a entrepris de collecter les données en 2007. Le précédent record avait été enregistré en 2013. Cette année-là, les chiffres ont été de 18 000 milliards de wons et 5,8 % respectivement.Le ministère explique que l’accroissement tient pour l’essentiel à la diminution des dotations de l’Etat aux collectivités locales et à l’exécution insuffisante du fonds de réserve, en raison de la diminution des catastrophes, notamment au second semestre 2023. A cela s’ajoute un important manque à gagner fiscal.Le gouvernement entend faire un bilan plus détaillé des comptes publics de l’an passé pour le soumettre à l’audit de la Cour des comptes, avant de le présenter ensuite au Parlement d’ici fin mai.