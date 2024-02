L’ex-ministre de la Justice condamné en appel à deux ans de prison

Photo : YONHAP News

L’ex-ministre de la Justice, Cho Kuk, a échappé à la prison. En appel comme en premier ressort, il a été condamné à deux ans d’emprisonnement, sans pour autant être placé derrière les barreaux.Cet ancien collaborateur proche de Moon Jae-in, le prédécesseur de Yoon Suk-yeol, est visé par plusieurs chefs d’accusation : falsification de documents afin d’aider ses enfants à accéder à des établissements de l’enseignement supérieur, entrave au travail et abus de pouvoir, entre autres.La Haute Cour de Séoul a donc confirmé, aujourd’hui, le verdict de première instance, rendu il y a un an. Selon ses juges responsables, Cho, considéré un temps comme une figure présidentiable pour succéder à Moon, ne reconnaît toujours pas les charges pesant contre lui, et ne se repent pas non plus des infractions qu’il a commises. Mais il n’y a pas d’inquiétude à avoir sur la destruction de preuves et de cavale. Il n’y a donc pas lieu de l’incarcérer.