Onu : Pyongyang poursuit son programme nucléaire

Photo : KBS News

Comme on s’en doute, la Corée du Nord continue le développement de ses armes atomiques. Ceci est une estimation avancée dans le nouveau rapport du groupe d’experts du comité de suivi des sanctions imposées au pays communiste par le Conseil de sécurité de l’Onu.Selon l’agence Reuters, qui a pu consulter le document avant sa publication officielle, le comité y précise que le régime de Kim Jong-un a construit des armes atomiques même après son sixième et dernier essai nucléaire, en 2017. Elle a ajouté que la dictature multiplie les tirs de missiles balistiques, et qu’elle a réussi à mettre en orbite un satellite espion. Elle a révélé aussi un sous-marin nucléaire tactique d'attaque.Le rapport porte également sur les cyberattaques que le Nord intensifie contre les entreprises de cryptomonnaies. Le compte rendu précise que le panel onusien mène actuellement des enquêtes sur un total de 58 cas suspects liés à des hackers nord-coréens pour la période de 2017 à 2023.Pour ces spécialistes, les pirates informatiques affiliés au royaume ermite auraient récolté quelque trois milliards de dollars pendant ces six dernières années, et ce pour financer la mise au point des armes de destruction massive.A propos des échanges commerciaux entre la Corée du Nord et ses alliés, le groupe d’experts estime que leurs exportations et importations ont retrouvé des couleurs. En 2023, leur valeur a ainsi dépassé celle de l’année précédente.