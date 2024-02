Photo : YONHAP News

C’est aujourd’hui que les vacances du Nouvel An lunaire, s'étalant sur quatre jours, ont commencé. Où aller si jamais on tombe malade ou si on se blesse d’ici lundi prochain ?Selon le ministère de la Santé, environ 7 800 hôpitaux ou cliniques à travers le pays vont ouvrir leurs portes chaque jour. Et les quelque 520 établissements qui gèrent un service d’urgence vont rester ouverts 24h sur 24, comme en temps normal.« Le » numéro à retenir, c’est le 119.