Météo : les congés de Seollal débutent avec des rayons de soleil

Photo : YONHAP News

En ce dernier jour de l’année du Lapin, il fait très beau en Corée du Sud. En effet, le soleil brille sur tout le territoire et la tendance devrait se poursuivre pendant toute la durée des congés du Nouvel an lunaire, jusqu’à lundi, donc.Concernant les températures, elles aussi devraient être similaires au cours de ces quatre prochains jours. Ce vendredi matin, il fait -2°C à Séoul, et entre -3 et -4°C dans les régions intérieures. Il fait légèrement plus doux sur la côte sud : Ulsan enregistre un mercure de 1°C, Busan de 3°C, et Yeosu et Mokpo de 1°C. Sur l’île méridionale de Jeu, il fait 4°C, la maximale.Pour cet après-midi, Météo-Corée prédit des températures variant de 5 à 7°C dans la moitié nord et de 8 à 11°C dans la moitié sud du pays. Dans le détail, il fera 5°C dans la capitale, 7°C à Gangneung, Daejeon et Andong, 8°C à Gwangju et 11°C à Busan.