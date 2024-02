Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a décidé de fournir un soutien humanitaire d’une valeur de 500 000 dollars au Chili, afin de venir en aide aux victimes des incendies de forêt dévastateurs de la région de Valparaiso, dans le centre du pays. C’est ce qu’a annoncé, hier, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères. Séoul souhaite que cette aide contribue à l’effort de redressement de Santiago et au retour rapide à la vie normale des habitants.Le bilan des violents incendies qui ont ravagé la région touristique, considérés comme les plus meurtriers de l'histoire récente de la nation sud-américaine, ne cesse de s’alourdir. Jusqu’à mardi, 131 personnes sont décédées. On compte également de nombreux disparus et des milliers de sans-abris.