Seollal : début des embouteillages

Ca y est, les vacances du Nouvel An lunaire ont débuté et les citadins prennent le volant pour rentrer dans leur région natale ou pour voyager en province. Des bouchons apparaissent déjà sur les principales autoroutes du pays et la patience est donc de mise.D’après les autorités routières, pour un automobiliste qui part de Séoul ce matin, il faut par exemple 8 heures 40 pour arriver à Busan, le grand port du sud-est. Et il faut compter 6 heures 50, entre la capitale et la ville de Gwangju dans le sud-ouest. C’est entre 11h et midi qu’il y aura le plus de trafic, et ce dernier va diminuer à partir de 20h.Demain, Seollal donc, une fois le Charye – la cérémonie d’offrandes aux ancêtres – achevé, beaucoup de gens vont se précipiter pour rentrez chez eux. Les embouteillages vont alors recommencer dès 9h du matin.