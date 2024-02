Production d’énergie nucléaire : nouveau record en 2023

La production d’énergie nucléaire a atteint un niveau record l’année dernière. C’est ce dont fait état la Kepco, la compagnie d'électricité de Corée, dans son rapport des statistiques énergétiques de décembre. En effet, elle a enregistré 180 479 GWh. Il s’agit d’une augmentation de 2,51 % par rapport à 2022.La part de l'énergie nucléaire dans la production totale d'électricité en 2023 était de 30,68 %. C’est un niveau similaire à celui de 2016. Pour information, ce taux s'était maintenu entre 30 et 39 % entre 2014 et 2016. Cependant, en 2017, avec la politique d’expansion des énergies renouvelables, il était tombé à 26,8 %. Puis, l’année dernière, il est remonté à 30,68 %, dépassant ainsi les 30 %. C’est une première, en sept ans.Cette croissance s’explique en grande partie par les efforts du gouvernement actuel pour renforcer la sécurité énergétique et stabiliser l’approvisionnement en électricité. Pour cela, il a augmenté le taux d'utilisation des centrales nucléaires. En effet, il avait indiqué, dans son dixième plan de base d’approvisionnement en électricité, qu’il misait sur une augmentation de la part de l’énergie nucléaire à 32,4 % de la production totale d’ici 2030.Parallèlement à la tendance mondiale, la production d’électricité issue du charbon a, elle, rapidement diminué. 184 929 GWh ont été enregistrés, soit un recul de 4,3 % par rapport à l’année précédente. A titre comparatif, sa part était de 43,14 % en 2017 et de 31,44 % l’an dernier. La production d’électricité au gaz naturel liquéfié (GNL), quant à elle, a également affiché une baisse : - 3,5 %, pour atteindre 157 791 GWh.Enfin, la production d’énergie renouvelable a quant à elle établi en 2023 un nouveau record avec une hausse de 6,65 %. Elle a ainsi atteint 56 718 GWh pour représenter 9,64 % de la production totale d’électricité du pays du Matin clair.