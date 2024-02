Dégel des fonds nord-coréens de Moscou : Washington manifeste sa profonde inquiétude

Photo : KBS News

Aux Etats-Unis, le département d'Etat a exprimé sa profonde inquiétude quant au dégel partiel par la Russie des fonds nord-coréens. Et ce, alors même que ce blocage constituait une sanction imposée par le Conseil de sécurité des Nations unies. C’est ce qu’a annoncé son porte-parole adjoint, hier, au cours d’un briefing. En effet, le New York Times a récemment rapporté que Moscou avait autorisé le retrait de l’argent de Pyongyang bloqué dans ses établissements financiers, à savoir 9 millions de dollars sur 30 millions.Selon Vedant Patel, le gouvernement américain a toujours surveillé cette situation et continuera de discuter étroitement avec ses alliés et ses partenaires pour l’entraver.Concernant les propos controversés d’Alexander Matsegora, l’ambassadeur russe en Corée du Nord, l’officiel a qualifiés d’extrêmement risqués et déstabilisants. En effet, le diplomate russe a annoncé que le régime de Kim Jong-un pourrait procéder à un nouvel essai nucléaire si Washington continuait de le provoquer.Patel a de nouveau expliqué que les USA n’avaient aucune intention hostile envers le royaume ermite, et qu’ils l’avaient fait savoir à de nombreuses reprises. Il a ajouté qu’ils poursuivront leur engagement pour la paix et le dialogue diplomatique sans condition préalable. Enfin, il a réitéré la position de Washington vis-à-vis de ses alliés : il consultera Séoul et Tokyo de manière trilatérale, et travaillera main dans la main avec d’autres alliés et partenaires pour discuter du meilleur moyen d’intervenir tout en dissuadant les comportements agressifs.