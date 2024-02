Seollal : Yoon partage le repas avec des agents de propreté, les partis politiques tentent d’aller plus près des citoyens

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, premier jour des vacances du Nouvel An lunaire, le président de la République a pris le petit déjeuner avec neuf agents de propreté. Ils ont mangé le tteokguk, une soupe traditionnelle, dans un restaurant situé dans l’arrondissement de Dongjak à Séoul. Yoon Suk-yeol les a remerciés de travailler durement, et ce même pendant les jours fériés. Il a affirmé que c’est grâce à eux si les citoyens peuvent vivre dans un environnement agréable.A l’approche des législatives, les hommes politiques tentent d’aller plus proche de la population. La direction de la formation présidentielle, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), a souhaité la bonne année, hier, à la gare de Séoul aux voyageurs qui rentrent pour leurs villes natales. Le président du comité d’urgence, Han Dong-hoon, et le chef du groupe parlementaire, Yun Jae-ok, y étaient présents entre autres. Quelque temps plus tard, Han s’est dirigé vers le village de Beaksa, dans l’arrondissement de Nowon, pour livrer des briquettes de charbon aux ménages démunis. Une cinquantaine de jeunes membres du parti l’ont accompagné à cette activité.Du côté du Minjoo, la première force de l’opposition, son patron, Lee Jae-myung, et le chef de ses députés, Hong Ihk-pyo, ont salué les gens à la gare de Yongsan hier matin. Lee a déclaré que même si la situation actuelle n’était pas des plus aisées, il leur souhaitait de croire que demain serait meilleur qu'aujourd'hui. Avant d’ajouter que dans le milieu politique, ils feront de leur mieux pour que les citoyens puissent entrevoir un avenir plein d’espoir.