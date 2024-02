Aide internationale à la Corée du Nord : première croissance depuis le COVID

Photo : YONHAP News

Le montant de l’aide internationale à la Corée du Nord a enregistré une augmentation pour la première fois depuis la pandémie de COVID-19. En effet, pendant la crise sanitaire, il n’avait cessé de diminuer, atteignant l’année dernière son niveau le plus bas : 1 520 000 dollars.Selon des données publiées ce matin par le Service de suivi des fonds (FTS) du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), cette année, l’aide internationale au royaume ermite prévue s’élève à 2 180 000 dollars.Au cours de la période de COVID-19, Pyongyang avait complètement fermé ses frontières et empêchait les déplacements internationaux. Et ce, pour éviter la pénétration et la propagation du virus dans le pays. La communauté internationale n’avait donc pas pu fournir de soutien.L’OCHA des Nations unies avait même exclu la Corée du Nord de la liste des pays bénéficiaires d’une aide humanitaire à partir de 2021. En effet, il était impossible de vérifier la situation sur place en raison de la fermeture des frontières. Mais, grâce à l’ouverture progressive de ses portes, l’aide internationale humanitaire devrait reprendre progressivement.Pour le moment, la Suisse est le seul pays à participer : elle prévoit de couvrir, seule, ces 2 180 000 dollars. Ils seront utilisés par des organisations telles que le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unesco) et la Direction du développement et de la coopération de la Suisse (SDC). Ils sont destinés à fournir une assistance alimentaire dans le cadre de la réponse au COVID-19, entre autres.