Nouvel An lunaire : bouchon pour les départs, attention au volant !

Photo : YONHAP News

Le grand départ pour les vacances du Nouvel An lunaire a débuté. Tôt ce matin, les citadins ont pris le volant pour rentrer dans leur région natale ou pour voyager en province. D’après les autorités routières, environ 5 190 000 voitures vont circuler aujourd’hui dans l’ensemble du pays.C’est entre 11h et 12h qu’il y a eu le plus de trafic, et ce dernier va diminuer à partir de 20h. Pour un automobiliste qui part de Séoul ce midi, il faut par exemple 7 heures 10 pour arriver à Busan, le grand port du sud-est. Le trajet entre capitale et la ville de Gwangju dans le sud-ouest nécessite 5 heures 50. Et enfin, il faut compter 3 heures 50 pour aller à Gangneung, dans le Gangwon, toujours à partir de Séoul.Demain, Seollal donc, une fois le Charye – la cérémonie d’offrandes aux ancêtres – achevé, beaucoup de gens vont se précipiter pour rentrez chez eux. Les embouteillages vont alors recommencer dès 9h du matin.