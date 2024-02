Loterie : 52 milliards de wons de gains non réclamés en 2023

Photo : YONHAP News

Le montant des gains non réclamés de la loterie nationale, « Lotto », l’année dernière, a atteint 52,1 milliards de won. Il s’agit d’une somme équivalente à 36,3 millions d’euros. C’est ce que nous apprennent les données de la commission de la loterie du ministère de l'Economie et des Finances.Si le gagnant ne se présente pas pour recevoir son lot dans l’année suivant le versement, ce dernier est attribué au fonds de loterie. Parmi cet argent dont la validité a expiré, il y a quatre premiers prix. Leur somme revient à 11,5 milliards de wons, soit 8 millions d’euros. On compte ensuitre 25 cas de second prix non réclamés et 1 435 troisièmes prix.C’est le cinquième prix qui reste toutefois le moins réclamés. En effet, 6,15 millions de cas ont été enregistrés. Pour cause, certainement sa prime est la moins élevée avec 5 000 wons ou près de 3,5 euros.