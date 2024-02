Météo : l'année du dragon débute sous le soleil

Photo : YONHAP News

En ce premier lundi du de l'année du dragon, le soleil brille de mille feux aux pays du Matin clair. En effet, pas un nuage à l'horizon dans le ciel, ce matin comme cet après-midi.Au réveil, le mercure est de -4°C à Suwon et Daejeon, -3°C à Gangeung et Jeonju, -2°C à Séoul, Chongju, Daegu et Ulsan. Il fait 1°C à Busan et 5°C sur l'île méridionale de Jeju.Dans la seconde partie de la journée, les températures se réchaufferont quelque peu. Météo-Corée a en effet annoncé qu'il fera 10°C dans la moitié nord et entre 11 et 12°C dans la moitié sud. Le mercure grimpera même jusqu'à 14°C à Jeju.Cependant, la qualité de l'air, elle, n'est pas bonne, et ce, sur la quasi-totalité du territoire. Il est donc de conseillé de porter un masque lors de déplacements en extérieur.