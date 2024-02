Légère hausse de la cote de popularite de Yoon Suk-yeol

Photo : KBS News

La cote de popularité du président sud-coréen a légèrement augmenté en une semaine.C’est ce qu’a mis en lumière le sondage réalisé entre le 5 et le 8 février par Realmeter sur commande de l'EKN, le journal de l'énergie et de l’économie. En effet, 39,2 % des interrogés ont répondu soutenir l'administration Yoon Suk-yeol. Il s'agit d'une hausse de 1,9 point par rapport à l'enquête menée la semaine précédente. 57,7 % ont une opinion négative, soit 1,7 point de moins.Selon la société de sondage, l'annonce des politiques gouvernementales sur la prise en charge prolongée des enfants à l'école, l'augmentation de l'effectif des écoles de médecine ou l'allègement des frais de gestion des TPE, entre autres, a permis d’augmenter le nombre d’avis positifs.La cote de popularité de Yoon a le plus augmenté dans les villes de Daegu et de Sejong, tout comme les province de Chungcheong avec 5,3 points, suivies par la ville d'Incheon et la province de Gyeonggi avec 4,5 points. Mais elle a baissé à Séoul de 1 point.Par tranche d'âge, le soutien au chef de l'Etat a le plus évolué chez les soixante-dix ans et plus avec 6,9 points. Il a augmenté de 5,9 points pour les personnes âgées de vingt ans et plus, tandis qu'il a chuté chez les quinquagénaires de 2,4 points.Cette étude a été réalisée auprès de 2 011 adultes avec un niveau de confiance de 95 % et une marge d'erreur de plus ou moins 2,2 points.En parallèle, une autre étude a été menée les 7 et 8 février auprès de 1 004 personnes pour mesurer le soutien aux partis politiques.40,9 % des répondants ont soutenu le Parti du pouvoir du peuple (PPP), le parti présidentiel, soit 1,1 point de plus en une semaine. Le Minjoo, la première formation de l’opposition, a lui obtenu 41,8 % d'avis favorables, soit 3,4 points de recul. Mais l'écart des deux camps n'est que de 0,9 point. Autrement dit, rien n’est moins sûr puisque ce chiffre est compris dans l’intervalle d’erreur du sondage, de plus ou moins 3,1 points.La part des personnes qui ont répondu ne soutenir aucun parti a, quant à lui, augmenté de 0,6 point pour afficher 7,5 %.