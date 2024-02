Seollal : lundi noir sur les routes

Photo : YONHAP News

En ce dernier jour des congés du Nouvel An lunaire, le trafic sur les principales autoroutes devrait s'intensifier. En effet, beaucoup retournent à Séoul pour reprendre le chemin du travail demain. C'est ce qu'a annoncé, ce matin, la Korea Expressway Corporation, qui gère les autoroutes à péage de la Corée du Sud.Pour les personnes partant de Busan, la deuxième grande ville du pays, à 320 kilomètres au sud-est de Séoul, le trajet jusqu'à la capitale devait prendre environ 5 heures et 40 minutes d'après les chiffres enregistrés à 9 heures. Gwangju-Séoul, prendra, lui, environ 4 heures et 30 minutes.Dans le sens inverse, le trajet Séoul-Busan a été estimé à 4 heures et 40 minutes et de la capitale à Gwangju à 3 heures et 20 minutes.Plus précisément à Séoul, Korea Expressway a déclaré que le trafic devrait commencer à s'intensifier entre 10 heures et 11 heures, avec un pic des embouteillages vers 15 heures. Il s'atténueront ensuite dans la soirée, entre 23 heures et minuit.On estime que 4,2 millions de voitures prendront la route ce lundi, soit 950 000 véhicules de moins qu'hier.