Plus de 5 700 Russes ont demandé l'asile en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Selon les données du « Bulletin mensuel des statistiques sur la politique d'entrée et de sortie des étrangers en décembre 2023 » du ministère de la Justice publié aujourd’hui, plus de 5 000 Russes ont demandé l'asile au gouvernement sud-coréen l'année dernière.Au total, 18 838 demandes d'asile, toutes nationalités confondues, ont été déposées au cours de l'année 2023, soit une augmentation d'environ 63 % par rapport à l'année précédente. Les Russes représentent la majorité de ces demandes, avec 5 750, soit 30,5 % du total.Comparé aux 1 038 requêtes russes en 2022, le nombre a augmenté de cinq fois. Ce chiffre équivaut également au total des demandes d'asile de Russes au cours des 26 dernières années, de 1994 à 2019, soit 5 814 demandes.Les principales raisons invoquées étaient les « opinions politiques », y compris le refus de la conscription, avec 4 580 demandes. Ensuite, venaient les motifs liés à la religion (2 665 demandes), à l'appartenance à un groupe social spécifique (1 205 demandes), au regroupement familial (887 demandes) et à l'ethnicité (719 demandes).Certains suggèrent que l'augmentation des demandes russes d'asile pourrait être liée à la prolongation de la guerre en Ukraine et aux craintes de nouvelles mobilisations. Selon des sources internes citées par Forbes, entre 600 000 et 1 million de personnes ont franchi la frontière en 2022 depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine.Malgré la forte augmentation des demandes d'asile, seulement 101 cas soit seulement 1,7 % parmi les 5 950 demandes traitées l'année dernière ont été accordés. Ce taux est inférieur de moitié à celui de l'année précédente (3,6 %).En outre, le Kazakhstan (2 094 demandes), la Chine (1 282 demandes), la Malaisie (1 205 demandes) et l'Inde (1 189 demandes) ont suivi la Russie dans le nombre de demandes d'asile déposées.