Nouveau Parti de la réforme : première réunion des dirigeants depuis la décision de fusion

Photo : YONHAP News

La direction provisoire du Nouveau Parti de la réforme, une nouvelle formation créée par Lee Jun-seok, ancien chef du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le mouvement présidentiel, s'est réunie samedi soir. Il s'agissait de sa première réunion organisée depuis l'annonce de sa fusion avec trois autres nouveaux partis dits de troisième zone. Ce sont les suivants : « Nouvel avenir », fondé par Lee Nak-yon, l'ex-président du Minjoo, la première formation de l'opposition, « Nouveau choix » et « Principes et bon sens ».Lors de ce rassemblement, le co-président du Nouveau Parti de la réforme, Lee Nak-yon, s'est engagé à mettre rapidement sur pied la direction officielle de la nouvelle formation. L'autre co-président, Lee Jun-seok, s'est félicité que les adhérents aient su surmonter des difficultés considérables pour en arriver là.Cependant, cette fusion décidée en vue des élections législatives d'avril prochain, n'est pas au goût de tous. En effet, depuis quelques jours, les supporters de Lee Jun-seok se ruent vers le site Internet du Nouveau Parti de la réforme pour exprimer leur désapprobation face à la démarche de leur parti. Egalement, ils remettent en question la légitimité du rassemblement des mouvements de tendances différentes. Certains d'entre eux annoncent même leur intention de se désaffilier du parti.Pour calmer la colère de ses partisans, la présidente du comité de recrutement de talents du parti, Heo Eun-a, a affirmé croire, dans un message posté sur ses réseaux sociaux, que Lee avait fait tout ce qui était à sa portée pour trouver la meilleure solution possible. De son côté, le porte-parole de la formation, Lee Ki-in, a présenté des excuses auprès des adhérents et des supporteurs déçus par la décision du parti.