Anniversaire du rapport onusien sur les droits humains au Nord : le Sud va organiser une conférence internationale

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen organisera une conférence internationale rassemblant le public et le privé, et ce, pour commémorer le 10e anniversaire de la publication du rapport de la Commission d'enquête (COI) des Nations unies sur les droits de l'homme en Corée du Nord.Selon l'annonce faite, ce lundi, par le ministère des Affaires étrangères, cet événement se déroulera dans le courant du premier semestre de cette année, sous une forme hybride, à la fois en ligne et en présentiel. Son objectif : inviter des représentants des gouvernements des pays concernés par les droits de l'Homme en Corée du Nord, ainsi que des organisations internationales. Le tout pour sensibiliser à la réalité des droits fondamentaux dans le pays communiste. Cela permettrait également d'explorer les moyens de coopération pour améliorer la situation. Le ministère est actuellement en train de planifier les détails de l'événement.La COI sur les droits de l'Homme en Corée du Nord est le premier organe créé par l'Onu pour faire la lumière sur la situation humanitaire dans le royaume ermite. Elle a vu le jour en mars 2013. En février de l'année suivante, elle a publié un rapport faisant état des crimes contre l'Humanité commis par Pyongyang ainsi que ses recommandations. Le document a notamment exprimé les préoccupations liées aux tortures, aux traitements inhumains, aux viols, aux détentions arbitraires, aux exécutions ou aux travaux forcés perpétrés par le régime nord-coréen. Il a également recommandé au Conseil de sécurité de l'Onu de soumettre la question des droits de l'Homme nord-coréens devant la Cour pénale internationale (CPI).Il faut cependant noter que, dix ans après la publication de ce document, le régime de Kim Jong-un semble toujours se concentrer uniquement sur ses programmes de développement nucléaire et de missiles, sans se soucier de l’amélioration des conditions de vie de sa population.