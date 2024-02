En 2030, 5 % des nouveaux soldats seront issus des familles multiculturelles

Photo : YONHAP News

Dans six ans, les jeunes issus de familles multiculturelles devraient représenter 5 % des nouveaux conscrits de l'armée sud-coréenne. C'est ce que montre une récente analyse réalisée par la chercheuse Hong Suk-ji de l’Institut sud-coréen pour les analyses de défense (KIDA).D'après cette étude, le nombre de nouveaux conscrits issus de familles multiculturelles n'était que de 51 en 2010. Mais il a constamment augmenté pour dépasser les 1 000 en 2018 et devrait atteindre plus de 10 000 en 2030.Pour rappel, depuis la révision de la loi sur le service militaire en 2009, les hommes possédant la nationalité sud-coréenne sont tenus de servir dans l'armée, quelle que soit leur ethnie d'origine.Selon la chercheuse Hong, les jeunes issus de milieux multiculturels ne représentaient qu'environ 1 % des soldats en 2022. Mais leur proportion devrait continuer d'augmenter et tourner autour de 5 % à partir de 2030.Par ailleurs, l'étude souligne qu'actuellement, les mesures de soutien destinées aux soldats de familles multiculturelles sont limitées à l'offre alimentaire ou aux services religieux adaptés. Avant d'insister sur la nécessité de créer un environnement plus propice à ces jeunes hommes. Parmi les mesures recommandées figurent la prise en compte du niveau de coréen de ces militaires lors de leur affectation au sein de l'armée, ou l'organisation des événements invitant leurs familles, et ce tout en évitant un traitement discriminatoire à leur égard.Selon cette étude, ces mesures ciblant les soldats issus de milieux culturels sont d'autant plus importantes que l'armée sud-coréenne est aujourd'hui confrontée au risque du manque d'effectifs dû à la baisse constante de la natalité.