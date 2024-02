Les résidents et les internes discuteront de leur réponse à l’augmentation des effectifs en médecine

Photo : YONHAP News

L'Association coréenne des internes et des résidents (KIRA) organisera, ce soir, une assemblée générale extraordinaire pour décider de sa réponse à la décision du gouvernement d'augmenter le nombre d'étudiants admis dans les facultés de médecine.Les résidents et les internes des cinq principaux hôpitaux généraux du pays, dont le CHU de l'université nationale de Séoul et l'hôpital Asan, ont déjà approuvé le lancement d'une action collective.De son côté, l'Association coréenne des médecins d'urgence (KEMA) a menacé de se retirer du terrain si le gouvernement ne se montre pas coopératif avec la communauté médicale.L'Association coréenne des médecins (KMA) prévoit, pour sa part, d'organiser ce jeudi dans tout le pays des manifestations contre la décision du gouvernement.Dans ce contexte, le ministère de la Santé a annoncé qu'il prendrait des dispositions d'urgence pour parer à d'éventuelles perturbations dans les services médicaux.