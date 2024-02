Les exportations de soju ont dépassé les 100 millions de dollars en 2023

Photo : YONHAP News, HITEJINRO CO.LTD

L'année dernière, les exportations sud-coréennes de soju ont franchi la barre des 100 millions de dollars et ce pour la première fois en dix ans. C'est ce que montrent les données publiées samedi par le Service des douanes de Corée (KCS).Les expéditions à l'étranger de cet alcool coréen à base de riz se sont chiffrées plus précisément à 101,41 millions de dollars en 2023, ce qui représente un bond de 8,7 % par rapport à l'année précédente.Les exportations de soju, qui se sont élevées à 97,57 millions de dollars en 2018, sont tombées à 89,74 millions de dollars l'année suivante, puis à 85,59 millions de dollars l'année d'après et à 82,42 millions de dollars en 2021. C'est en 2022 qu'elles ont renoué avec la croissance en s'établissant à 93,33 millions de dollars.Par destination, c'est le Japon qui arrive en tête avec 30,83 millions de dollars. Il est suivi des Etats-Unis (23,55 millions de dollars), de la Chine (10,46 millions de dollars), du Vietnam, des Philippines et de la Malaisie.Outre les bouteilles de Chamisul et de Jinro, les produits phares de longue date, d'autres soju aux parfums fruités voient leurs ventes à l'étranger progresser ces derniers temps.Les importations, quant à elles, se sont élevées à 1,7 million de dollars en 2023, en hausse de 40,4 % par rapport à l'année précédente. Les produits japonais représentaient près de 92 % de ce montant.