Un élève de CM1 utilise son smartphone 104 minutes par jour

En Corée du Sud, les élèves entre le CE2 et le CM1 passent plus de temps devant leur smartphone que devant la télévision. C’est ce que révèle une étude menée par la KPF, la Fondation de la presse coréenne.Dans le détail : avant d’entrer à l’école primaire, un enfant regarde en moyenne 72,7 minutes le petit écran, tandis qu’il utilise son smartphone 53,7 mn. Mais une fois en troisième année d’école élémentaire, ce qui correspond au CE2 du système français, la situation change. 77,3 minutes pour la télé et 92 minutes pour le smartphone. Et dans la classe supérieure, CM1 donc, 68,6 minutes pour la première et 104,4 minutes pour la seconde.D’après les analyses de la fondation, c’est aux alentours de cinq ans que les petits sud-Coréens sont les plus nombreux à se servir d’un téléphone portable. Mais 29,9 % de ceux interrogés ont répondu l’avoir utilisé avant d’avoir deux ans.Autre découverte alarmante : les 3 à 4 ans restent scotchés devant leur smartphone en moyenne 184,4 minutes par jour. C’est trois fois plus que ce qui est recommandé par l’OMS. Conclusion donc de l’étude : il serait nécessaire qu’un débat sur l’utilisation appropriée des médias des enfants soit mené dans la société sud-coréenne.