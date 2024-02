Météo : attention aux particules fines

Photo : YONHAP News

Ce mardi, il fait beau sur l’intégralité du territoire. Et pour ne rien gâcher, les températures sont, elles aussi, très agréables.Au réveil, il fait 0°C à Daegu, 2°C à Cheongju, Suwon et Daejeon et 3°C dans le Jeolla. Séoul enregistre un mercure allant jusqu’à 4°C et la côte est voit ses températures varier entre 5 et 7°C.Dans la seconde partie de la journée, il fait plus doux mais prudence est de mise : il faut continuer de se couvrir pour ne pas attraper froid. La minimale sera de 13°C pour Chuncheon et la maximale de 18°C à Ulsan. Il fera 14°C dans la capitale, à Suwon, et Gangneung. Les régions intérieures verront leur mercure monter à 16°C, tout comme la ville de Mokpo et l’île méridionale de Jeju.La qualité de l'air reste mauvaise aujourd'hui, à cause d'une trop forte concentrations de particules fines. Lors de déplacements en extérieur, il est donc conseillé de porter un masque.