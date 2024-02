Robert Koepcke : Washington-Séoul-Tokyo contre la coopération militaire Pyongyang-Moscou

Photo : YONHAP News

Le sous-secrétaire d’Etat adjoint des Etats-Unis pour l’Asie-Pacifique a réaffirmé la force de la coopération Washington-Séoul-Tokyo contre Pyongyang. En effet, il a annoncé que son pays travaillait plus étroitement avec ses alliés, et ce, afin de convaincre le royaume ermite de cesser ses provocations et sa coopération militaire avec la Russie.Robert Koepcke a tenu ces propos hier devant un forum organisé par le Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), un think tank basé dans la capitale américaine.Selon le haut diplomate, l’administration de Joe Biden adopte une approche « minutieusement calibrée » selon le niveau des menaces nord-coréennes contre les USA et leurs alliés.Toujours selon l’officiel, le rapprochement Moscou-Pyongyang est mauvais à quatre égards. Tout d’abord, il permet de faire perdurer l’invasion russe en Ukraine. Ensuite, il affaiblit le régime mondial de non-prolifération. Aussi, il incite les conduites imprudentes du régime de Kim Jong-un. Et tout cela en violant plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l’Onu.Koepcke a pourtant tenu à rappeler que son pays restait ouvert au dialogue avec le pays communiste, et ce malgré une série inédite de tirs de missiles balistiques et ses multiples rhétoriques belliqueuses.