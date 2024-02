Ventes de smartphones : Samsung numéro un en Corée du Sud en 2023

Photo : YONHAP News

En 2023, les ventes de smartphones ont enregistré une chute annuelle de 8 % en Corée du Sud.D’après les données publiées aujourd’hui par le cabinet d’études de marché Counterpoint Research, un peu plus de 14 millions d’unités ont été vendues. Cependant, Samsung restait la première marque avec 73 % de parts de marché, une baisse pourtant de 2 points sur un an.Ses vedettes de l’année, la série Galaxy S23, ainsi que les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5 ont fait un carton. En effet, leurs précommandes ont dépassé la barre du million.De son côté, son concurrent américain Apple, situé à la deuxième place a vu sa part de marché progresser de 3 points par rapport à 2022, pour s’élever à 25 %. Il s’agit de sa plus importante augmentation depuis 2020.Sa série de l'iPhone 15, a été lancée en octobre sur le marché du pays du Matin clair. Huit clients sur dix l’ayant achetée en précommande étaient des vingtenaires ou des trentenaires.