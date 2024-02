Exportations : en baisse de 14,6 % sur les dix premiers jours de février

Photo : YONHAP News

Pendant les dix premiers jours du mois de février, les exportations ont reculé de 14,6 % par rapport à la même période de l’an dernier.D’après les données communiquées aujourd’hui par l’Administration des douanes, la valeur des expéditions a totalisé 15 milliards de dollars, soit 2,5 milliards de moins qu’il y a un an. Comment l’expliquer ? Pendant cette période, on a compté deux jours ouvrés de moins qu’en 2023 entre le 1er et le 10 février. Le montant des exportations journalières, pris en compte dans cette diminution, a donc grimpé de 11,7 %.Les ventes de semi-conducteurs ont affiché une hausse de 42 % en rythme annuel. A l’inverse, celles d’automobiles et de leurs pièces détachées ont fléchi de 36 et 13 % respectivement. De même que celles de produits pétrochimiques, avec une dégringolade de 21 %.Sur la même période, le montant des importations a de son côté enregistré une chute annuelle de 24,6 %, à 17 milliards de dollars, et ce sous l’effet de la réduction du brut (-14 %) et du gaz (-57 %).Le déficit commercial s’est par conséquent élevé à 2 milliards de dollars.