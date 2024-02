Photo : YONHAP News

Manger au restaurant coûte de plus en plus cher en Corée du Sud. Le mois dernier, il fallait avoir 9 000 wons, une somme équivalente à 6 euros 50, dans sa poche pour s’offrir un bol de kalguksu à Séoul. Il s’agit d’un plat de nouilles, bon marché, préparées dans un bouillon chaud à base d’anchois ou de poulet.C’est ce que nous apprend le site de la KCA, l’Agence des consommateurs de Corée. A titre de comparaison, en mars 2022, le même plat coûtait 8 000 wons.Les amateurs de riz devront dépenser un peu plus s’ils souhaitent prendre leur repas à l’extérieur. Pour manger un bol de bibimbap, du riz mélangé avec des légumes, il faut en moyenne 10 654 wons, soit 7 euros 40.