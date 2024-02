Photo : YONHAP News

Avec la fin de la pandémie de COVID-19, les étrangers reviennent en masse en Corée du Sud et on constate un changement dans leur façon de voyager tout comme de dépenser.D’après une étude menée par la compagnie de carte de crédit BC Card, tout d’abord, les touristes ont désormais tendance à voyager non en groupe, mais seuls. Ensuite, les dépenses liées au shopping ne représentent que 58 % de l’ensemble de leurs dépenses. Contre 79 % en 2019. Par contre, ils ouvrent plus leur portefeuille pour manger et boire. Les chiffres sont passés de 15 à 26 %.Quant aux quartiers où ils consomment le plus, ce n’est plus Sogong, Jamsil et Janchung où les principaux magasins hors taxe se trouvent. C’est à Seongsu, Yeouido et Hanam où l’on trouve des événements et boutiques originaux.