Maison blanche : la stratégie indopacifique de Biden connaît une avancée importante

Photo : YONHAP News

La stratégie indopacifique de l’administration de Joe Biden a connu un développement considérable depuis son annonce en 2022. C’est ce qu’a affirmé, hier, le coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche.En répondant aux questions des journalistes lors d’un point de presse, John Kirby a précisé que les Etats-Unis avaient notamment forgé deux alliances face à la Chine : AUKUS avec le Royaume-Uni et l’Australie et Quad avec le Japon, l’Australie et l’Inde. Avant d’ajouter que Washington a également relevé d’un cran ses relations avec le Vietnam, l’Indonésie et l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean).L’ancien porte-parole du Pentagone a tenu à rappeler plus particulièrement que Biden avait organisé une rencontre avec son homologue sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida. C’était à Camp David en août 2023. Selon lui, ce sommet a permis de renforcer « de manière inédite » la coopération bilatérale comme trilatérale et de mieux observer par conséquent les préparatifs de provocation de la Corée du Nord.