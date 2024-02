La Russie prête à envoyer en Corée du Nord deux autres groupes de touristes en mars

Photo : KBS News

La Corée du Nord a reçu, vendredi dernier, un groupe de 97 touristes russes. Ce sont les premiers voyageurs étrangers à y arriver depuis qu’elle a annoncé la réouverture de ses frontières. Ces visiteurs se sont arrêtés d’abord à Pyongyang, avant de se rendre à la station de ski Masikryong, près de la ville de Wonsan sur la côte orientale du pays. Leur déplacement a duré quatre jours.La Russie s’apprête à envoyer en mars deux nouveaux groupes dans le nord de la péninsule : le premier du 8 au 11 et le second du 11 au 15. C’est ce qu’ont annoncé, aujourd’hui, les agences locales Interfax et Prima Media.Les autorités nord-coréennes envisagent de terminer dans les plus brefs délais l’aménagement de sa zone touristique côtière de Wonsan-Kalma afin d’attirer les visiteurs étrangers, tout particulièrement les Russes. Ce gigantesque complexe devra abriter 54 établissements dédiés aux touristes, ainsi que des commerces.Les voyages en groupe des Russes au royaume ermite ont repris, conformément à un accord conclu entre les deux alliés après le sommet de leurs dirigeants en septembre dernier.