Photo : YONHAP News

La bourse de Séoul a réouvert aujourd'hui après les congés du Nouvel An lunaire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'année du dragon démarre fort pour ses indices.Le KOSPI, celui de référence, a augmenté de 1,12 % par rapport à jeudi pour clôturer ce mardi à 2 649,64 points. Le KOSDAQ, celui des valeurs technologiques, a lui aussi augmenté, de 2,25 %, pour terminer la journée à 845,15 points.Sur le marché des changes, la monnaie sud-coréenne s’est légèrement renforcée aujourd'hui par rapport au dollar américain, qui s’échange désormais à 1 328,10 wons pour un dollar (- 0,10 won).