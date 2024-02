Ex-conseiller présidentiel à la sécurité nationale : de nouvelles provocations du Nord sont à prévoir avant les législatives

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord pourrait se lancer dans de nouvelles provocations militaires régionales. Et ce, dans le contexte des élections législatives au Sud. Il s'agit, non pas d'une menace directe à l'encontre des Etats-Unis, mais de provocations capables de semer du désordre dans la péninsule coréenne. C’est ce qu’a déclaré hier, heure locale, Kim Sung-han. L’ex-conseiller présidentiel à la sécurité nationale de la Corée du Sud a pris la parole dans un podcast du Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), un think tank basé à Washington.L'ex-conseiller de Yoon Suk-yeol a également évoqué d'éventuelles menaces militaires du régime de Kim Jong-un. L’objectif serait de montrer l'échec de la politique nord-coréenne de l'administration de Joe Biden. De surplus, cela permettrait d’impacter l'élection présidentielle américaine prévue cette année.Kim Sung-han a par ailleurs abordé la coopération Séoul-Washington dans la dissuasion élargie. Selon lui, lors du sommet d'avril 2023 entre Yoon et Biden, les discussions avaient porté sur de nombreuses options. Il a notamment fait référence au redéploiement des avoirs nucléaires stratégiques américains dans la péninsule. L’ancien haut fonctionnaire pense également que le Groupe consultatif nucléaire (NCG) pourrait jouer le rôle d’un levier de renforcement du « parapluie nucléaire américain ».Concernant un éventuel septième essai nucléaire nord-coréen, Kim a expliqué que le royaume ermite s'y était préparé dès le mois de juin 2022. Il a ensuite ajouté que le régime s'efforce encore de miniaturiser et d'alléger les têtes nucléaires.L'ancien collaborateur présidentiel a également fait référence au rapprochement militaire entre Pyongyang et Moscou. Il a dit en avoir déjà alerté Washington et Tokyo lors de la réunion tripartite des conseillers à la sécurité nationale tenue en 2022 à Honolulu. Selon lui, la Corée du Nord souhaiterait obtenir des technologies balistique et nucléaire russes de pointe. Mais de son côté, Moscou serait frileux et ne passerait pas « la ligne rouge », comme les USA lui ont demandé.Enfin, l’ex-haut fonctionnaire a indiqué que le Nord chercherait à posséder le plus d’armes atomiques possible et à achever les technologies de missile balistique intercontinental. Mais la raison ne serait pas la volonté de déclencher une guerre. En effet, selon lui, cela serait uniquement pour avoir une plus grande marge de négociation avec le pays de l’Oncle Sam.