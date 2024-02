Météo : douceur sur le chemin du travail

Photo : YONHAP News

Ce mercredi, il fait doux au pays du Matin clair. Même très doux. C'est, selon Météo-Corée, le matin de février le plus chaud de l'histoire. Et ce, même si le ciel, lui, n’est pas au beau fixe. En effet, soleil, nuages et précipitations se succèderont sur tout le territoire tout au long de la journée.Concernant les températures, au réveil il faisait 3°C à Chuncheon, la minimale. Le reste du territoire a vu son mercure largement augmenter par rapport aux derniers jours. Il faisait 6°C 0 Suwon, 7°C à Daejeon, 8°C à Séoul et 10°C dans le Jeolla. Busan a enregistré une température de 11°C, tout comme Mokpo. La maximale était pour l’île méridionale de Jeju avec 13°C.Cette après-midi, la tendance haussière se poursuivra. En effet, il fera entre 16 et 19°C sur la quasi-totalité du territoire. La capitale verra sont mercure grimper au-delà de 16°C, et il en sera de même pour Busan. Il fera 17°C à Gangneung, Daejeon, et Jeju, et jusqu’à 19°C à Gwangju.