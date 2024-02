Séoul et la région métropolitaine absorbent plus de la moitié de la population

Photo : YONHAP News

La moitié de la population sud-coréenne habite à Séoul, dans la ville d'Incheon et dans la province de Gyeonggi qui l’entoure. Plus précisément, 26 010 000 individus, soit 50,7 % de la population totale du pays, sont enregistrés dans cette partie du territoire. C’est ce qu’ont annoncé aujourd’hui le ministère sud-coréen des PME et des Start-up, celui de l'Administration publique et l’Institut national des statistiques (Kostat).En décembre dernier, 9 390 000 personnes habitaient dans la capitale, 3 millions vivaient à Incheon et 13 630 000, dans la province de Gyeonggi. La population séoulienne diminue petit à petit, certes, mais Incheon et Gyeonggi absorbent de plus en plus d'habitants. D'où l’évolution démographique continue de la région métropolitaine.La population active se concentre elle aussi dans la capitale et sa région limitrophe. 14 480 000 employés, soit 51,6 % de cette population, y sont domiciliés. 7 650 000 d’entre eux habitent dans la province de Gyeonggi.Ce n'est pas tout. Cette méga-région abrite 3 millions d'entreprises qui représentent 49,1 % du total du pays, ainsi que 55,9 % des sièges des sociétés installées dans le pays du Matin clair.Quant aux exportations, cette région d'envergure a généré, en 2022, 72,3 % des expéditions totales. Elles atteignaient 683,6 milliards de dollars.Par ailleurs, les ménages de la méga-région possèdent en moyenne 660 millions de wons de fortune, soit un peu plus de 461 120 euros. Ils détiennent ainsi 200 millions de wons de plus, soit environ 140 000 euros, que leurs compatriotes habitant hors de la capitale et de la région métropolitaine.En résumé, la démographie, les emplois et les infrastructures se concentrent dans la capitale et sa région limitrophe. Un phénomène préoccupant qui freine le développement équitable du pays.