Seollal : déplacement de plus de 30 millions de personnes

Les fêtes du Nouvel An lunaire sont terminées, il est temps de faire le bilan. Du 8 au 12 février derniers, de la veille jusqu’au dernier jour des festivités donc, 30 710 000 personnes se sont déplacées dans tout le territoire, soit 10,2 % de plus que l'an dernier.Le ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports a également constaté la circulation de 27 210 000 véhicules pendant cette période. C’est une hausse de 7,9 % toujours comparé au Seollal 2023. Dans le détail, c'est samedi, le jour-J, qui a enregistré le plus grand nombre de déplacements avec 6 290 000 voitures.Le ministère explique cette augmentation du flux de personnes et de véhicules par l'accroissement de visites familiales et de voyages touristiques.Plus de sud-Coréens ont opté pour la voiture. En effet ils ont été 93,1 % à choisir ce mode de transport. C’est une augmentation de 0,9 % par rapport à l’an dernier. Par conséquent, l'usage des transports en commun, dont le bus et les chemins de fer, a légèrement baissé.En raison du nombre croissant de voyages, le taux d’utilisation du transport aérien a atteint 1,2 %, soit 0,6 % en glissement annuel.