Séoul et Bogota signent un accord de reconnaissance des certificats de navigabilité militaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et la Colombie ont conclu un accord portant sur la reconnaissance mutuelle de la certification de navigabilité de leurs avions militaires. L’Administration sud-coréenne du programme d’acquisition de défense (DAPA) a annoncé, ce mercredi, avoir signé le texte avec les autorités colombiennes. Suite à cette signature, les certificats de navigabilité délivrés par la Corée du Sud pour ses aéronefs militaires seront désormais reconnus par la Colombie et vice versa.La DAPA estime que cette reconnaissance mutuelle devrait favoriser la compétitivité de Séoul dans ses futures exportations d'avions militaires vers la Colombie. D’autant plus que cette dernière cherche actuellement à remplacer sa flotte vieillissante d'avions d'assaut légers.C'est la première fois que la Corée du Sud conclut un accord sur la reconnaissance réciproque des certificats de navigabilité militaire avec un pays d'Amérique du Sud. Elle a déjà signé de tels textes avec les Etats-Unis en 2016, l'Espagne en 2019, la France et l'Australie en 2022, et la Pologne l'année dernière.Le numéro deux de la DAPA, Kang Hwan-seok, a déclaré que ce nouvel accord devrait contribuer à l'élargissement des exportations des aéronefs sud-coréens dans le sud du continent américain, au renforcement de la coopération entre Séoul et Bogota en matière de défense et enfin au développement de l'industrie aéronautique nationale.