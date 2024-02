Maison Blanche : Washington prend « très au sérieux » le développement par Pyongyang d’armes sophistiquées

Photo : YONHAP News

La Maison Blanche a réitéré ses préoccupations concernant les efforts de la Corée du Nord pour faire progresser ses capacités militaires de pointe. Lors d'un briefing de presse régulier tenu hier, son coordinateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale (NSC) a affirmé que les Etats-Unis prenaient « très au sérieux » les efforts menés par le leader nord-coréen Kim Jong-un pour développer des systèmes et des capacités d'armes sophistiqués.John Kirby a ajouté que Washington considérait aussi son alliance avec Séoul comme très importante et que c'était pourquoi le président Joe Biden avait investi des ressources dans l'approfondissement des relations bilatérales, ainsi que dans les liens trilatéraux le Japon.L'officiel a également fait part de ses inquiétudes concernant le renforcement de la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie et la multiplication des discours belliqueux de la part de Kim Jong-un contre Séoul et Washington.Pour rappel, le mois dernier, Kirby avait déjà déclaré qu'il était nécessaire de prendre au sérieux une telle rhétorique de la part du dirigeant d'un régime qui continue de poursuivre le développement de ses capacités militaires, y compris nucléaires.