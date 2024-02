Un média japonais annonce une visite de Kishida en mars, Séoul dément

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida pourrait se rendre en Corée du Sud le 20 mars prochain, le jour où débute à Séoul la saison 2024 de la Major Baseball League (MLB). C'est en tout cas ce qu'a rapporté, aujourd'hui, Fuji News Network (FNN). Selon la chaîne de télévision japonaise, le chef du gouvernement japonais pourrait effectuer cette visite dans le cadre de la « navette diplomatique » des deux pays et tenir un sommet avec le président sud-coréen Yoon Suk-yeol.Pour rappel, les traditionnelles visites croisées des dirigeants sud-coréen et japonais, interrompues depuis 2011 sur fond de dégradation des relations bilatérales, ont été relancées en mars 2023 avec le voyage du chef de l'Etat sud-coréen à Tokyo. En mai, Kishida s'était, à son tour, rendu à Séoul. Si le dirigeant nippon se déplace de nouveau en Corée du Sud le mois prochain, il pourrait assister au match d'ouverture de la nouvelle saison de la MLB entre les Dodgers de Los Angeles, qui a récemment recruté la superstar japonaise du baseball Shohei Ohtani, et les Padres de San Diego.Cependant, un responsable du Bureau présidentiel de Yongsan a démenti, cet après-midi, la nouvelle relayée par la FNN, indiquant qu'aucun projet de visite en Corée du Sud du numéro un japonais n'était envisagé pour le moment. La présidence sud-coréenne a par ailleurs fait savoir que la visite de Yoon en Allemagne et au Danemark, initialement prévue pour la semaine prochaine, avait été reportée à une date ultérieure.