Météo : grisaille, pluie et neige

Photo : YONHAP News

Ce jeudi, le ciel est couvert et des précipitations sont à constater sur la majorité du territoire. Cet après-midi, il neigera dans toute la moitié nord du pays et dans le sud, Météo-Corée a prévu une alternance de pluie et de soleil.Côté températures, elles restent douces pour la saison, mais se rafraîchissent par rapport à hier. Sur le chemin du travail, il fait 5°C à Gangneung, la minimale. Il fait 6°C à Séoul et 7°C à Andong. Dans le Jeolla, le mercure varie entre 8 et 11°C, et la maximale sera pour l’île méridionale de Jeju qui enregistrera 13°C au thermomètre.Dans l’après-midi, les températures ne varieront que très peu par rapport à ce matin. Il fera 7°C dans la capitale et 9°C à Cheongju. Dans le Jeolla, il fera 9°C à Jeonju, 7°C à Mokpo et 11°C à Gwangju. Le mercure grimpera jusqu’à 16°C à Busan et 17°C à Ulsan et Jeju.